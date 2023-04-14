Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Треповой 24 апреля

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемой в совершении теракта Треповой 24 апреля

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение жалобы запланировано на 12:00.

Ранее суд арестовал Трепову до 2 июня. Ей предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

При взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.

По версии следствия, Трепова вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой.