Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Аталанта
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|31-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
13:02, 24 апреля 2023Спорт

Эксперт назвала оптимальное количество тренировок в бассейне

Тренер Колчева заявила, что новичкам стоит ходить в бассейн два-три раза в неделю

Фото: Serena Repice Lentini / Unsplash

Тренер Александра Колчева назвала оптимальное количество посещений бассейна в неделю. Ее слова приводит «Газета.ru».

«Если вы новичок в бассейне, то начинать тренировочный процесс нужно с двух-трех занятий в неделю. Это поможет вашему организму привыкнуть к нагрузкам и избежать травм», — заявила эксперт. При этом, по ее словам, 30-40 минут в бассейне будет достаточно. Она отметила, что затем можно постепенно увеличивать как количество занятий до четырех или пяти, так и их продолжительность до 1,5 часа.

Колчева добавила, что важно не перетренироваться и давать организму возможность восстанавливаться. Она подчеркнула, что отдых также имеет большое влияние на достижение желаемых результатов.

Ранее врач-терапевт Александр Шестаков рассказал о пользе плавания для похудения. «Плавание включает в работу все мышцы тела, даже те, которые бывает сложно проработать в других видах спорта. Вода — более плотная среда, чем воздух. Это заставляет тратить больше усилий на совершение движений», — заявил он.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота катерами
Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта ЕС в Россию
В НАТО не нашли рабочих для производства боеприпасов и техники для Украины
Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец
Задержанные за поджог железной дороги россияне признались еще в двух диверсиях
Украина отложила атаку на территорию России по указанию США
Александр Гудков оценил вероятность возвращения «Вечернего Урганта» в эфир
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Запад признал ответственность Киева за убийство Дарьи Дугиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.