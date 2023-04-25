Вашингтон обвинили в геноциде в отношении российских журналистов

Захарова обвинила Вашингтон в геноциде в отношении российских журналистов в США

Вашингтон устраивает геноцид в отношении российских журналистов в США, с таким обвинением выступила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на заседании комитета по информации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее слова приводит ТАСС.

«Настоящий геноцид российских журналистов и вообще журналистов устроен как раз в Соединенных Штатах Америки», — заявила представитель ведомства.

Ранее российский МИД пообещал провести демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Москва выразит протест из-за невыдачи виз журналистам, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк.

До этого Рябков раскритиковал Вашингтон за невыдачу виз пулу отечественных журналистов. Дипломат назвал это подтверждением того, «что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать».