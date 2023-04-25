Гоблин увидел в уходе Карлсона с Fox News надвигающийся на США тоталитаризм

Блогер Пучков увидел в уходе Такера Карлсона с Fox News надвигающийся на США тоталитаризм

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, увидел в уходе с американского канала Fox News известного ведущего Такера Карлсона признаки надвигающегося на США тоталитаризма. Об этом он высказался в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

Пучков заявил, что удивлен тому, как долго Карлсон проработал на Fox News, так как в США, по его мнению, все сильнее «закручивают гайки». Блогер счел тот факт, что ведущий покинул канал, одним из звонков, указывающих на перемены относительно свободы слова в Соединенных Штатах.

«Видим поступательное движение к их собственному тоталитаризму. Мы и так уже видим, что все тамошние СМИ ходят строем, говорят только то, что надо, и вот эти редкие проблески — это именно редкие проблески, а не система, когда есть такая позиция, а есть и наоборот», — добавил Гоблин. Он также отметил, что позиция Карлсона, озвучиваемая им публично, вероятно, не совпадала с интересами правящего класса страны.

О том, что Такер Карлсон покинул канал Fox News, сообщалось 24 апреля. Причина его ухода не приводилась. По оценке агентства Bloomberg, увольнение ведущего обошлось Fox News в 507 миллионов долларов в связи с последовавшим за ним падением акций компании.

Карлсон известен критикой в адрес президента США Джо Байдена. Ранее он обвинил власти страны в желании развязать войну с Россией. Кроме того, ведущий уверял, что Байден не способен управлять США из-за нехватки физических и умственных сил.

