Стали известны подробности лечения Костомарова

«Пятый канал»: реабилитологи начали восстанавливать подвижность в конечностях Костомарова

«Пятый канал» рассказал о работе реабилитологов с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым. Подробности о лечении спортсмена появились на сайте канала.

Как сообщает источник, реабилитологи начали работу над восстановлением подвижности в конечностях спортсмена после длительного обездвиживания. Отмечается, что медики также помогают Костомарову восстановить легкие после пневмонии.

17 апреля стало известно, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием. Ранее РБК сообщал, что фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.