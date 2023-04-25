Объемам экспорта нефтепродуктов из России предрекли снижение

Аналитик Юшков спрогнозировал снижение объемов экспорта нефтепродуктов из России

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему производственные показатели говорят о том, что Россия увеличила экспорт и переработку нефти на фоне обещания сократить добычу. Он также поделился прогнозом относительно будущего экспорта нефти из России.

Ранее Bloomberg сообщил, что экспорт сырой нефти из России растет, а переработка по-прежнему превышает уровни прошлого года вопреки обещанию властей сократить добычу.

Почему растет экспорт и сокращается ли добыча

Действительно вопрос возникает, откуда такие производственные показатели, отметил Юшков. Еще в феврале вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия с марта сократит объемы производства на 500 тысяч баррелей, напомнил он. В то же время, в первой половине марта стало понятно, что в России не снижается объем производства. При этом были определенные косвенные показатели, которые указывали на то, что Россия начала снижать объем добычи только к концу марта, полагает специалист.

Аналитик предположил, что на апрельские показатели может влиять временной период между тем, как сокращается добыча и как будет сокращаться экспорт.

Он указал на несколько периодов в прошлом году, когда Россия не могла пристроить нефть на фоне перестроения рынков. В частности, это первая волна весной 2022 года, когда США запретили импортировать к себе российскую нефть, и европейцы опасались ее покупать. А также вторая волна в декабре 2022 года, когда заработало эмбарго со стороны Евросоюза.

«Есть в этих периодах определенная проблема. Она заключается в том, что когда-то не можешь вовремя пристроить какую-то нефть, зачастую, чтобы не сокращать добычу, ты ее пытаешься где-то разместить, по сути, на хранение», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Он допустил, что добыча нефти в России уже немного снизилась, как и было запланировано, но высокие объемы экспорта сохраняются за счет того, что страна экспортирует нераспределенные объемы.

Что будет с объемами переработки и экспорта

«Я думаю, что объем переработки в России, наверное, сохранится примерно на том же уровне, который был, потому что на внутреннем рынке, в общем-то, объем потребления сохраняется, какой был раньше. С экспортом вроде более-менее тоже нормально все работает, довольно много покупателей находится, а вот с объемом экспорта вполне возможно снижение», — высказался аналитик.

При этом спад объемов экспорта нефти возможен не из-за того, что России ее некуда девать или сложно добыть, а из-за целенаправленной позиции, полагает он.

«Это, скорее, целенаправленная позиция и России, и стран ОПЕК+ для того, чтобы, с одной стороны, удерживать цены на относительно высоком уровне, а, с другой стороны, чтобы продемонстрировать покупателям, что для нас продажа объемов — это не самоцель, для нас главное — монетизировать выгодно для себя нефть, поэтому мы готовы к снижению объемов экспорта, добычи экспорта, лишь бы мы продавали по ценам выше, чем сейчас, мы пытаемся уменьшить скидку на нашу нефть», — пояснил специалист.

Исходя из этого, Юшков сделал вывод о том, что в ближайшее время определенное снижение объемов экспорта все-таки произойдет — при сохранении объемов экспорта, прежде всего, сырой нефти и при относительном сохранении объемов переработки.

В марте Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о рекордных поставках российской нефти. По сравнению с февралем экспорт нефти вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки, до 8,1 миллиона, а нефтепродуктов — на 0,45 миллиона, до 3,1 миллиона баррелей в сутки.

Российские власти в феврале объявили о намерении снизить добычу нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки. Позднее добровольное ограничение добычи дважды продлевали — на три месяца и до конца 2023 года.