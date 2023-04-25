Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
2:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 5-й матч
ЦСКА
68:85
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Варвара Грачёва
Завтра
13:30 (Мск)
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
Завтра
15:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Анна Калинская
Завтра
13:30 (Мск)
Бренда Фрухвиртова
Мадрид (ж)
22:45, 25 апреля 2023Спорт

Агент Ничушкина прокомментировал информацию о проблемах с алкоголем у игрока

Агент Валерия Ничушкина Гандлер опроверг информацию об «инциденте с алкоголем» у игрока
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин. Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

Марк Гандлер, агент российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, прокомментировал информацию о проблемах с алкоголем у игрока. Слова Гандлера приводит Metaratings.

«Ничушкин покинул "Колорадо" из-за проблем с алкоголем? Это не так», — опроверг данные Гандлер.

Ранее 25 апреля инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что россиянин пропустил третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен» из-за «инцидента с алкоголем». Предположительно, он произошел 21 апреля в отеле команды. Подробности не уточнялись.

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». На протяжении двух сезонов он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА. В НХЛ нападающий выступает с 2018 года, в 2019-м он пополнил состав «Колорадо». В сезоне-2022/2023 россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом
Олень вышел к водителям в Подмосковье и попал на видео
Лавров заявил о независимости России от западных санкций
Кулеба назвал условия Киева по мирному плану
Власти Украины ввели запрет для гражданских судов
Лавров сыронизировал в ответ на вопрос журналистки о его надеждах
Агент Ничушкина прокомментировал информацию о проблемах с алкоголем у игрока
На Украине предложили перезагрузить преподавание истории в школах
Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко
Лавров прокомментировал заявления Запада о третьей мировой войне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.