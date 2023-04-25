Агент Ничушкина прокомментировал информацию о проблемах с алкоголем у игрока

Агент Валерия Ничушкина Гандлер опроверг информацию об «инциденте с алкоголем» у игрока

Марк Гандлер, агент российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, прокомментировал информацию о проблемах с алкоголем у игрока. Слова Гандлера приводит Metaratings.

«Ничушкин покинул "Колорадо" из-за проблем с алкоголем? Это не так», — опроверг данные Гандлер.

Ранее 25 апреля инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что россиянин пропустил третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен» из-за «инцидента с алкоголем». Предположительно, он произошел 21 апреля в отеле команды. Подробности не уточнялись.

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». На протяжении двух сезонов он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА. В НХЛ нападающий выступает с 2018 года, в 2019-м он пополнил состав «Колорадо». В сезоне-2022/2023 россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.