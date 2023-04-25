Российский форвард покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем»

Серавалли: Валерий Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем»

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» покинул расположение команды из-за «инцидента с алкоголем». Об этом инсайдер Фрэнка Серавалли сообщил в подкасте Sportsnet.

По информации журналиста, инцидент произошел 21 апреля. Ранее главный тренер клуба Джаред Беднар заявил, что Ничушкин оставил расположение команды по личным причинам. Форвард пропустил третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен».

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». На протяжении двух сезонов он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА. В НХЛ нападающий выступает с 2018 года, в 2019-м он пополнил состав «Колорадо». В сезоне-2022/2023 россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.