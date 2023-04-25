Стало известно о получении принцем Уильямом большой суммы по делу о прослушке

Reuters: принц Уильям получил от издательства NGN очень большую сумму по делу о прослушке

Принц Уильям получил от издательства News Group LTD (NGN) медиамагната Руперта Мердока «большую сумму» по делу о незаконной прослушке его телефонов. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, соответствующие документы, подтверждающие факт получения наследником британского престола денег, предоставили адвокаты его младшего брата принца Гарри. Утверждается, что секретная сделка издательства с Букингемским дворцом была заключена в 2020 году. Деталей соглашения не приводится.

В свою очередь, NGN просит суд отказаться от рассмотрения иска на том основании, что он подан слишком поздно. Однако представители младшего сына короля Карла III настаивают, что Букингемский дворец заключил сделку с издательством о том, что судебные иски не будут поданы, пока идет расследование о незаконной прослушке телефонов известных личностей. Адвокаты также заявили, что королева Великобритании Елизавета II в 2017 году лично дала принцу Гарри разрешение искать правду в суде и пытаться добиться личных извинений со стороны медиамагната.

Ранее принц Гарри подал в суд на NGN. Он обвинил сотрудников издательства во взломе телефонов и получении личной информации о нем путем обмана, включая получение номера социального страхования его жены Меган Маркл. При этом он обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона.

27 марта стало известно, что герцог Сассекский оказался одной из семи публичных персон, которые подали иски против медиаконгломерата Associated Newspapers. Истцы, в числе которых певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли, обвиняют журналистов в прослушивании телефонов и других вмешательствах в их частную жизнь.