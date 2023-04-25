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15:19, 25 апреля 2023Наука и техника

Объяснена задача «Арматы» в зоне СВО

Герой России Сергей Липовой: танк «Армата» в зоне СВО используется для поддержки войск

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата» может использоваться в зоне специальной военной операции (СВО) для опытной эксплуатации и обкатки в реальных условиях. Соответствующее объяснение появления новой техники в беседе с News.ru привел Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, новейший российский танк «представляет собой семейство конструктивно новой военной техники, где экипаж не размещается в башне, как в моделях предыдущих поколений, она необитаема». Липовой добавил, что в ходе опытной эксплуатации выявят сильные и слабые стороны машины, при этом первые будут усилены, а вторые — устранены.

«А стрельба с закрытых позиций, я так понимаю, это поддержка войск, и это тоже боевая задача», — допустил эксперт.

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В апреле РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атаки по позициям Вооруженных сил Украины.

В феврале «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщила, что на границе Ростовской области были замечены танки Т-14 «Армата».

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Иван Потапов
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