Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:14, 20 февраля 2023Наука и техника

В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО

«Российская газета»: на границе Ростовской области замечены танки Т-14 «Армата»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На границе Ростовской области замечены танки Т-14 «Армата». О возможной переброске новейшей военной техники к зоне специальной военной операции (СВО) со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщает «Российская газета».

«Судя по тому что парад 9 Мая еще не скоро, мы все понимаем, куда их перебрасывают. Фотографию прилагать не буду, не имею привычки помогать нашим оппонентам», — утверждает автор канала.

В феврале заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов заявил, что Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата».

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В том же месяце Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции.

В декабре 2022 года в Telegram-канале издания «Русская весна» появилось видео подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Госдума предложила запретить удаленку для некоторых IT-специалистов
Стоимость приготовления традиционного блюда из курятины рекордно выросла
Оценена скорость таяния ледника Судного дня
Мужчина узнал об измене и хитростью отобрал у бывшей девушки дорогой подарок
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
В РФС высказались о выдаче российских паспортов легионерам «Зенита»
Четверо россиян избили битами судью и замглавы казначейства
Организатор свадеб призвала невест отказаться от бюстгальтера перед церемонией
В Белоруссии оштрафовали бизнесмена за отказ продать запчасти российским военным
Снижение уровня ВВП в 2022 году оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.