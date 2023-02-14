Россия заявила о готовности поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата»

ФСВТС: Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата»

Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата». Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения», — сказал руководитель в ходе выставки Aero India 2023.

Дрожжов отметил, что Дели планирует объявить международный тендер на разработку танка для индийской армии.

В феврале Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В декабре 2022 года в Telegram-канале издания «Русская весна» появилось видео подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО.