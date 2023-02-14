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11:28, 14 февраля 2023Наука и техника

Россия заявила о готовности поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата»

ФСВТС: Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия готова поделиться с Индией технологиями танка Т-14 «Армата». Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения», — сказал руководитель в ходе выставки Aero India 2023.

Дрожжов отметил, что Дели планирует объявить международный тендер на разработку танка для индийской армии.

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В декабре 2022 года в Telegram-канале издания «Русская весна» появилось видео подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО.

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Иван Потапов
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