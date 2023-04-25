Блинкен пропустил заседание под председательством Лаврова

Госсекретарь США Блинкен вновь пропустил заседание СБ ООН под председательством Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пропустил заседание Совета Безопасности (СБ ООН) под председательством главы МИД России Сергея Лаврова, передает ТАСС.

При этом уточняется, что Вашингтон на заседании СБ ООН представляет постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд. Помимо нее на мероприятии присутствуют представители Великобритании, Франции и других западных стран.

Ранее американский госсекретарь позвонил главе российского МИД. Уточняется, что политики обсудили по телефону задержание американского репортера Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в шпионаже.

В начале марта пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова сообщила о просьбе Блинкена о контакте с Лавровым. Тем не менее они смогли пообщаться на ходу во время встречи глав МИД G20 в Дели.