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19:05, 26 апреля 2023Спорт

В российском футбольном клубе высказались о раскрытии договорного матча

В «Салюте» заявили, что не подозревали о договорном характере матча со «СКА-Хабаровском-2»

Фото: Telegram-канал «ФК «Салют Белгород»

В белгородском футбольном клубе «Салют» высказались о раскрытии договорного матча против «СКА-Хабаровск-2» в рамках первенства второго дивизиона чемпионата России. Об этом сообщает РИА Новости.

В клубе заявили, что не подозревали о договорном характере встречи, а также назвали результат игры и ошибки соперников объяснимыми. «Во-первых, играли молодые ребята, которым свойственно ошибаться. Во-вторых, у нас натуральное поле, тогда как "СКА-Хабаровск" выступает на искусственном, что тоже сказывалось на игре», — заявили в пресс-службе белгородской команды.

Ранее 26 апреля Telegram-канал Baza заявил, что футболисты «Салюта» и «СКА-Хабаровска-2» провели договорной матч 20 октября 2022 года. Организаторами выступили футболисты клуба «Ессентуки» Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и бывший начальник команды Гванзав Магомедов. Они рассчитывали выручить деньги на ставках через азиатские букмекерские конторы.

Как удалось раскрыть договорной характер матча — не уточняется. Все фигуранты пожизненно отстранены от футбола, кроме того, материалы по договорному матчу могут передать в Следственный комитет.

Андрей Стрельцов
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