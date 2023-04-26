Успешных грибников предложили обложить налогом

В Госдуме предложили вести НДФЛ для сборщиков грибов, ягод и трав

В Госдуме предложили ввести НДФЛ для успешных сборщиков грибов, ягод и трав. Данная мера может коснуться тех, чей годовой доход от этой деятельности превышает 2,4 миллиона рублей. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Евгений Марков, законопроект направлен в правительство. Об этом сообщает «Российская газета».

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас нет ограничений для сбора для собственных нужд, а чтобы избежать злоупотреблений хотят установить безналоговый порог. «У нас на сегодняшний день есть некая неурегулированность, связанная с тем, что люди, которые неоднократно собирают и сдают дикоросы, сталкиваются с тем, что их деятельность налоговая признает предпринимательской деятельностью. Мы эту коллизию хотим снять, при этом установить предел таких сделок», — объяснил Марков, добавив, что предел взят с закона о самозанятых.

Инициативу раскритиковал председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов. Он настаивает, что все нужно оставить как есть и не вводить налоги для сборщиков. «Нельзя их лишать возможности жить дарами леса. Это не роскошь, а способ выжить», — указал он.

Ранее россияне поставили рекорд по сбору орехов и грибов: в 2022-м было собрано более 22 тысяч тонн дикоросов — это орехи, ягоды и грибы. Большую часть дикоросов собирают в Сибири и на Дальнем Востоке — 17,1 тысячи тонн и 4,6 тысячи соответственно.