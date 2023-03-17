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13:09, 17 марта 2023Экономика

Россияне поставили рекорд по сбору орехов и грибов

«Российская газета»: в 2022 году россияне собрали рекордные 22 тысячи тонн дикоросов

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

По итогам прошлого года в России собрали более 22 тысяч тонн дикоросов — это орехи, ягоды и грибы. Такой результат стал рекордным за всю историю подсчетов, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Глава государственной организации Павел Чащин отметил, что в 2022 году прирост сбора составил 14 процентов, а в 2021-м — 48 процентов. Большую часть дикоросов собирают в Сибири и на Дальнем Востоке — 17,1 тысячи тонн и 4,6 тысячи соответственно.

Особенностью прошлого сезона стало резкое увеличение результата для орехов (плюс 16 процентов) и грибов (плюс 4,7 процента), а вот сбор ягод сократился на 60 процентов. По словам Чащина, тенденция связана с погодными условиями — жаркое или прохладное лето. В свою очередь руководитель ассоциации «Дикоросы» Александр Деев заметил, что меньший объем ягод связан со снижением экспортного спроса. Закупщики из Европы в 2022 году не приехали, поэтому продавать товар было некому.

По словам Деева, на фоне санкций у многих предпринимателей сломались бизнес-модели. Ограничения заставили менять сложившиеся рынки сбыта, что привело к убыткам. Кроме того, оптовые цены в России оказались намного ниже, чем обычно, что не позволило компенсировать расходы.

Накануне, 16 марта, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент страны Владимир Путин заявил, что российский урожай в 2022 году превосходит европейский, и если в ЕС хотели заменить салат на репу, то покупать ее придется в России.

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Платон Щукин
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