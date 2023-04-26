В Британии рассказали о полученных США тревожных посланиях от России

Daily Express: США получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД РФ Лаврова

Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. Об этом в своей новой статье написал аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Перед тем, как Лавров отправился в Соединенные Штаты, американские власти не позволили нескольким российским журналистам присутствовать на заседаниях. По словам Уизерса, Вашингтон не ожидал резкой реакции Москвы на данное решение.

Как рассказывает аналитик, перед отъездом из Москвы глава российского МИД заявил, что США проявили трусость, несмотря на то, что называют себя умной, свободной и справедливой страной.

Позже последовало еще одно предупреждение. Лавров пообещал, что Россия ничего не забудет и не простит Соединенным Штатам. По словам британского журналиста, это было первым «леденящим душу» посланием, которое вызвало тревогу США.

Следующая угроза прозвучала от заместителя Лаврова Сергея Рябкова. Он заявил, что Москва найдет возможность ответить на это так, чтобы США «надолго запомнили, что так не делается». Таким образом, ситуация с визитом Лаврова оказалась довольно напряженной.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН Сергей Ларов назвал плюсы попыток НАТО развалить Россию. По его словам, многие действия со стороны стран-участниц альянса только сплотили россиян.