Лавров назвал плюсы попыток НАТО развалить Россию

Глава МИД РФ Лавров заявил о провале попытки НАТО развалить Россию

Попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. Слова министра передает РИА Новости.

По словам Лаврова, тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге ускорила его, продвигают западные страны. Однако на самом деле непредвзятые наблюдатели и политологи делают выводы о том, что при намерениях альянса развалить РФ получился обратный эффект.

Министр добавил, что западные партнеры вводили в заблуждение российских коллег в вопросах нерасширения альянса. «Лгали про Минские договоренности, про многое другое. Потом не краснея признавались в этом», — отметил глава российской дипломатии.

Также Сергей Лавров заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по вопросам обмена заключенными. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможных новых обменах заключенными с Соединенными Штатами. По его словам, на сегодняшний день российская сторона не видит оснований для этого. В частности, как уточнил Рябков, это касается обмена сына красноярского губернатора Артема Усса.