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21:15, 25 апреля 2023Мир

Лавров сообщил о существовании канала для работы по обмену заключенными с США

Лавров: канал для работы по обмену заключенными с США не предполагает публичности
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Москва находится в контакте с Вашингтоном по вопросам обмена заключенными, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс усложнить», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможных новых обменах заключенными с Соединенными Штатами. По его словам, на сегодняшний день российская сторона не видит оснований для этого. В частности, как уточнил Рябков, это касается обмена сына красноярского губернатора Артема Усса.

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Марина Совина
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