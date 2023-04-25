Лавров сообщил о существовании канала для работы по обмену заключенными с США

Лавров: канал для работы по обмену заключенными с США не предполагает публичности

Москва находится в контакте с Вашингтоном по вопросам обмена заключенными, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа не предполагает публичности. Публичность в данном случае может только этот процесс усложнить», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможных новых обменах заключенными с Соединенными Штатами. По его словам, на сегодняшний день российская сторона не видит оснований для этого. В частности, как уточнил Рябков, это касается обмена сына красноярского губернатора Артема Усса.