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18:18, 26 апреля 2023Бывший СССР

Влияние разговора Си Цзиньпина и Зеленского на конфликт России и Украины оценили

Сенатор Карасин: здравомыслие КНР натолкнется на экстремистские настроения на Украине

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Здравомыслие Китая, скорее всего, натолкнется на экстремистско-шовинистические настроения на Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил возможность разрешения украинского конфликта после беседы президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином. После разговора Зеленский назначил нового посла Украины в Китае.

Также стало известно, что китайскую делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит экс-посол КНР в России Ли Хуэй.

Мы верим в здравомыслие наших китайских партнеров. И хорошо знаем бывшего посла в Москве как человека опытного, разностороннее подкованного, способного на правильные решения в сложной ситуации

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Однако здравомыслие и умение анализировать наших китайских партнеров, скорее всего, натолкнется на экстремистско-шовинистические настроения в Киеве. Но мы будем надеяться на лучшее, потому что китайская мудрость нам хорошо известна», — заявил Карасин.

Сенатор подчеркнул, что Россия верит стратегическим партнерам из Пекина и надеется, что влияние КНР поможет образумить украинское руководство. «Одним словом, надежды, связанные с китайским новым представителем, у нас есть», — добавил он.

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При этом Карасин заявил, что не видит желания Киева приступить к переговорному процессу с Москвой.

«Верить Киеву при нынешнем составе руководства Украины очень сложно. Мы несколько раз обжигались на этом. Поэтому доверия к нынешнему руководству Украины у нас нет», — заключил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Пекина по мирному урегулированию на Украине, но считает, что они могут не возыметь эффекта из-за нежелания Киева идти на уступки.

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Варвара Кошечкина
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