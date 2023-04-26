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15:20, 26 апреля 2023Мир

МИД России отреагировал на разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Захарова заявила о неприятии Украиной мира в ответ на разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Пекина по мирному урегулированию на Украине, но считает, что они могут не возыметь эффекта из-за нежелания Киева идти на уступки. Так она отреагировала на сообщения о разговоре украинского президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Цитата опубликована на сайте МИД.

«Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса», — считает Захарова.

Дипломат добавила: украинские власти выдвигают ультиматумы и не хотят идти на уступки, а «их западные кураторы» сами «заматывают» мирные инициативы.

Ранее Захарова напомнила слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая утверждала, будто Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» и стать сильнее.

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Виктория Кондратьева
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