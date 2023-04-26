США разрешили обработку платежей для Россельхозбанка в рамках зерновой сделки

Reuters: Минфин США разрешил банку JPMorgan обрабатывать платежи для Россельхозбанка

Американский Минфин дал банку JPMorgan Chase&Co разрешение на обработку платежей для Россельхозбанка (РСХБ), что связано с развитием переговоров об условиях продления зерновой сделки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В то же время собеседники агентства отмечают, что возобновления подключения РСХБ к международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT, что в российском МИДе называли условием соглашения, не предполагается.

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов указал, что Москва пока не приняла решение по будущему зерновой сделки. По его словам, продлению соглашения угрожают действия Украины.

Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали в июле 2022-го. Она истекает 18 мая. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.

Москва неоднократно заявляла о том, что ее требования не выполняются. На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что те условия, которые касались российских поставщиков, так и не были реализованы, договору не удалось придать пакетный характер. В связи с этим он оценил возможность продления зерновой сделки как неблагоприятную.