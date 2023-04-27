Названа предположительная причина взрыва на территории котельной Петербурга

Shot: на территории котельной Петербурга мог сдетонировать артиллерийский снаряд

На территории заброшенной котельной в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга мог сдетонировать артиллерийский снаряд 122–152 миллиметра. Такую предположительную причину взрыва со ссылкой на первичные результаты работы криминалистов назвал Telegram-канал Shot.

На месте ЧП образовалась воронка, в ней обнаружили подозрительную бочку, а на территории конюшни — похожие на разлетевшиеся осколки предметы. Пострадавших при происшествии нет.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств») УК РФ. Взрыв неустановленного устройства произошел ночью неподалеку от конноспортивного клуба и повредил его крышу.

Ранее сообщалось, что жители Пушкинского и Колпинского районов Петербурга услышали звук, похожий на взрыв. В сети появились кадры с места происшествия.