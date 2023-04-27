Произошел взрыв неустановленного устройства на территории ТЭЦ в Павловске

СКР: в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства на территории ТЭЦ

В Павловске произошел взрыв неустановленного устройства на территории ТЭЦ. Об этом «Ленте.ру» представитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов.

По данным СКР, 26 апреля, взрыв произошел рядом с заброшенным зданием. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Сейчас проводится осмотр места инцидента.

Ранее в сети появились кадры с места предполагаемого взрыва в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга. На территории конюшни обнаружили похожие на разлетевшиеся осколки предметы.