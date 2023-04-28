Названа легкая альтернатива спортивным тренировкам

Тренер Дом Торп: пешие прогулки могут стать альтернативой интенсивным тренировкам

Личный тренер Дом Торп назвал легкую прогулку возможной альтернативой тяжелым спортивным тренировкам. Его мнение приводит издание Metro.

По мнению Торпа, пешие прогулки позволят каждому ощутить пользу, которую дает спорт телу и мозгу. «Идея состоит в том, что походы необязательно должны быть интенсивными и сложными. Легкая прогулка на природе может дать аналогичные преимущества», — сказал тренер.

Долгие прогулки, которые больше напоминают блуждание на природе, чем настоящий поход, стали новым фитнес-трендом в TikTok. Пользователи надеются, что они помогут им поддерживать себя в форме без изнурительных тренировок в спортзале.

Торп отметил, что ожидания пользователей не лишены смысла. По его словам, прогулки действительно приносят пользу — тренируются мышцы нижней части тела, наблюдается учащенное сердцебиение, организм получает огромную дозу эндорфинов, помогающих улучшить настроение.

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