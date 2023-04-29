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00:30, 30 апреля 2023Спорт

Стало известно о проблемах в «Челси» из-за зарплат футболистов

The Athletic: проблемы в «Челси» связаны с понижением зарплат игроков после вылета из ЛЧ

Фото: David Klein / Reuters

Проблемы в английском футбольном клубе «Челси» связаны с зарплатами игроков. Об этом стало известно The Athletic.

Как сообщает источник, атмосферу в команде портят разные условия снижения зарплат из-за невыхода в Лигу чемпионов. Выплаты игрокам, подписавшим контракты при новом руководстве, снизятся на 30 процентов. При этом спортсмены, заключившие соглашения ранее, ничего не потеряют.

18 апреля «Челси» проиграл «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Испанский клуб оказался сильнее английского с общим счетом 4:0 по итогам двух встреч.

26 мая 2022 года стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович, владевший «Челси», продал команду консорциуму Тодда Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов.

Дарья Коршунова
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