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23:55, 18 апреля 2023Спорт

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: Matthew Childs / Reuters

«Реал» обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем в составе победителей отметился бразильский нападающий Родриго. Он поразил вопрота соперников на 58-й и 80-й минутах.

В первом матче, прошедшем 12 апреля, «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. На 21-й минуте игры ворота соперников поразил форвард Карим Бензема, а на 70-й преимущество мадридского клуба упрочил Марко Асенсио. Таким образом, испанский клуб оказался сильнее английского с общим счетом 4:0.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дарья Коршунова
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