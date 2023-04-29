Карпин поделился мнением о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»

Тренер «Ростова» Карпин заявил о претензии судьям в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал красную карточку и поделился мнением о судействе в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«О чем говорил с судьями после игры? Про футбол. Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, не я! Вам ничего за это не будет», — заявил Карпин.

Главный судья встречи Кирилл Левников после окончания матча показал наставнику ростовской команды красную карточку.

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

«Ростов» имеет в активе 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру, петербургскому «Зениту», 11 очков. «Спартак» с 49 очками замыкает тройку сильнейших.

В следующем туре 6 мая «Ростов» примет воронежский «Факел». Днем позднее «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

Ранее Валерий Карпин раскритиковал возглавляющего «Химки» Андрея Талалаева. Карпин осудил его за слова в адрес игрока «Ростова» Николая Комличенко. «Пусть говорит о своих игроках, а о футболистах "Ростова" вообще забудет и рот не открывает», — заявил он.