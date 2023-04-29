Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:5
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ахмат
1:3
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ак Барс
2:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
1:1
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Спартак М
1:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
22:57, 29 апреля 2023Спорт

Карпин поделился мнением о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»

Тренер «Ростова» Карпин заявил о претензии судьям в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком»
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал красную карточку и поделился мнением о судействе в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«О чем говорил с судьями после игры? Про футбол. Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, не я! Вам ничего за это не будет», — заявил Карпин.

Главный судья встречи Кирилл Левников после окончания матча показал наставнику ростовской команды красную карточку.

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

«Ростов» имеет в активе 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру, петербургскому «Зениту», 11 очков. «Спартак» с 49 очками замыкает тройку сильнейших.

В следующем туре 6 мая «Ростов» примет воронежский «Факел». Днем позднее «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

Ранее Валерий Карпин раскритиковал возглавляющего «Химки» Андрея Талалаева. Карпин осудил его за слова в адрес игрока «Ростова» Николая Комличенко. «Пусть говорит о своих игроках, а о футболистах "Ростова" вообще забудет и рот не открывает», — заявил он.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН сочли провалившейся инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Суд в Бразилии отменил блокировку Telegram
Пользователей сети удивили старые выпуски кулинарного шоу Юлии Высоцкой
Очевидцы сообщили о летящем в сторону Москвы крупном беспилотнике
На Украине призвали провести досрочные выборы
У жены соратника Тесака прошли обыски
Молодой темнокожий ведущий заменит Карлсона в эфире Fox News
Призера Олимпиады-1980 арестовали в Индии за продажу наркотиков
В Британии предрекли парализующий страну удар России
Карпин поделился мнением о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.