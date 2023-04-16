Карпин раскритиковал тренера «Химок» за слова в адрес игрока «Ростова»

Карпин осудил тренера «Химок» Талалаева за слова в адрес игрока «Ростова» Комличенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал возглавляющего «Химки» Андрея Талалаева. Его слова доступны в Telegram-канале ростовского клуба.

Талалаев, объясняя свою красную карточку в матче с «Крыльями Советов» за брошенную бутылку, сказал: «Мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо». Карпин осудил его за слова в адрес игрока «Ростова» Николая Комличенко. «Пусть говорит о своих игроках, а о футболистах "Ростова" вообще забудет и рот не открывает», — заявил он.

16 апреля «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0.

Днем ранее «Химки» в гостях сыграли с «Крыльями Советов». Матч также закончился безголевой ничьей.