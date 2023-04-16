«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 23-го тура РПЛ

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, обе команды заработали по одному очку.

«Зенит» имеет в активе 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. Идущий вторым «Ростов» отстает от петербуржцев на девять очков.

В следующем туре 22 апреля «Зенит» примет московское «Динамо». Днем позднее «Ростов» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом».

Ранее в другом матче 23-го тура московский «Локомотив» разгромил «Оренбург». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.