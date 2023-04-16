Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:4
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Хольгер Руне
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Монте-Карло
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Факел
1:1
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Ростов
0:0
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Сассуоло
1:0
Завершен
Ювентус
Италия - Серия А|30-й тур
20:59, 16 апреля 2023Спорт

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 23-го тура РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, обе команды заработали по одному очку.

«Зенит» имеет в активе 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. Идущий вторым «Ростов» отстает от петербуржцев на девять очков.

В следующем туре 22 апреля «Зенит» примет московское «Динамо». Днем позднее «Ростов» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом».

Ранее в другом матче 23-го тура московский «Локомотив» разгромил «Оренбург». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин провел встречу с министром обороны Китая
Стало известно об улучшении состояния Берлускони
Работу «Града» по украинским позициям показали на видео
В Бразилии предложили создать аналог G20 для обсуждения конфликта на Украине
Глава минобороны КНР объяснил свое особое отношение к России
В Венгрии пожаловались на «венгерофобное» поведение Еврокомиссии
Во Франции указали на ужасные дни для Зеленского
В российском регионе отловят всех бездомных собак после гибели мальчика
Врач назвал опасные последствия пониженной кислотности желудка
«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.