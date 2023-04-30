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21:56, 30 апреля 2023Спорт

Дзюба установил рекорд РПЛ в матче против Химок

Форвард Артем Дзюба установил рекорд РПЛ в матче против «Химок», забив 31-й команде
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: сайт футбольного клуба «Локомотив»

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче против «Химок». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий дважды поразил ворота подмосковного клуба. Таким образом, он забил 31-й команде в рамках чемпионата России. Ранее это не удавалось ни одному футболисту в лиге.

Встреча «Локомотива» и «Химок» в рамках 25-го тура завершилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников. Помимо Дзюбы, в команде победителей отличились Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Вильсон Изидор.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел восемь матчей за клуб в РПЛ, в которых забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза стал чемпионом России.

Ксения Курашкина
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