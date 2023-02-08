Дзюба прокомментировал переход в «Локомотив»

Артем Дзюба заявил, что счастлив переходу в московский «Локомотив»

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал переход в московский «Локомотив». Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Спасибо руководству "Локомотива" за доверие! Всем, кто помогал и переживал, — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» — заявил форвард. Он добавил, что рад вернуться в Российскую премьер-лигу.

Ранее в среду, 8 февраля, стало известно, что Дзюба подписал контракт с командой. Сообщалось, что соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», за который футболист выступал с августа по ноябрь 2022 года. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Россиянин принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.