«Локомотив» разгромил «Химки» благодаря дублю Дзюбы

«Локомотив» со счетом 5:1 разгромил «Химки», Дзюба оформил дубль

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1. У москвичей голами отметились Антон Миранчук, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор и Артем Дзюба, оформивший дубль. У гостей отличился Александр Руденко.

После 25 матчей «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» расположились на 15 строчке с 17 баллами в активе.

В следующем туре «Локомотив» примет у себя «Сочи». Встреча состоится 8 мая. «Химки» 6 мая дома сыграют с «Динамо».