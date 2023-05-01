Жителям Молдавии пригрозили штрафом за ношение георгиевской ленточки

Власти Молдавии собираются штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы

Жителей Молдавии будет ждать наказание за ношение георгиевской ленточки, поскольку она является «символом государства-агрессора». Об этом сообщил председатель парламента республики, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, передает телеканал Pro TV.

«Те, кто выйдет и будет демонстрировать символ государства-агрессора, будут задокументированы, за этим последуют санкции. Есть юридические детали, с которыми будет разбираться полиция, скорее всего, будут создаваться те же протоколы», — предупредил политик.

Он также прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии о запрете ношения георгиевской ленты в День Победы. Гросу пояснил, что сотрудникам полиции необходимо будет доказать, что лента демонстрируется для «пропаганды войны и насилия».