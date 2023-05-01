Потанин объяснил поражение Непомнящего в матче за шахматную корону

Глава «Норникеля» Потанин назвал чемпионской игру Непомнящего в матче за шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь играл на грани корректности в матче за шахматную корону, а россиянину Яну Непомнящему не удалось его за это наказать. Об этом заявил увлекающийся шахматами глава «Норникеля» Владимир Потанин.

«Ян подарил надежду на титул»

Потанин подчеркнул, что игра была «валидольной», и такая эмоциональность несколько пошла в ущерб качеству решений.

Матч получился очень нервным. По моему ощущению, это привело к большому количеству ошибок и эмоциональных решений Владимир Потанин глава «Норникеля»

«Но это не мешает нам отдать должное Дин Лижэню, который проявил себя реальным бойцом, а также Яну Непомнящему, который подарил нам надежду на титул, поддерживая ее до самого конца», — подчеркнул глава «Норникеля».

При этом бизнесмен подчеркнул, что Непомнящий, несмотря на поражение, показал чемпионскую игру и превзошел Дин Лижэня в мастерстве.

«Другое дело, что Ян не смог свои шансы использовать. Возможно, потому, что Лижэню удалось втянуть Непомнящего в обмен ударами. Он играл немного в провокационном стиле, обостряя какие‑то моменты без достаточных обоснований», — считает Потанин.

Дин играл на грани корректности. А вот Ян его за это наказать не смог. Он втянулся в этот обмен ударами. И пока удача была на его стороне, он вел в счете. Но в какой‑то момент удача отвернулась, и Ян свои шансы упустил Владимир Потанин глава «Норникеля»

Президент «Норникеля» Потанин известен как спортсмен-любитель. Играть в шахматы Владимира Потанина научил отец. В школе будущий бизнесмен продолжал увлекаться шахматами, а во время учебы в МГИМО принимал участие в межвузовских соревнованиях. В 1970-х он защитил первый разряд по шахматам. Позже, став предпринимателем, Потанин продолжал играть для себя и следить за тем, что происходит в мире больших шахмат. В 2021 году он провел товарищеский поединок с Яном Непомнящим.

Фото: Александр Китаев

Матч за шахматную корону

Матч за шахматную корону завершился 30 апреля. Для Непомнящего это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону. Россиянин играл белыми фигурами и уступил Дин Лижэню в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью. Итоговый счет — 2,5-1,5. Китаец стал 17-м чемпионом мира.

Сам Непомнящий ранее также обратил внимание, что допустил много ошибок в тай-брейке после 14 партий. По его словам, в классической части матча у него были шансы победить, но он не реализовал преимущество.

Несмотря на поражение, Непомнящий сохранил второе место в рейтинге Международной шахматной федерации. В активе россиянина 2794 очка, лидером с 2853 очками остается бывший чемпион мира Магнус Карлсен. Действующий обладатель титула — китаец Дин Лижэнь — занимает третье место с 2789 очками.

До него титул лучшего шахматиста мира принадлежал норвежцу Магнусу Карлсену, который отказался защищать титул, объяснив это нехваткой мотивации. В 2021 году россиянин Непомнящий проиграл ему со счетом 7,5:3,5.