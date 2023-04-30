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17:05, 30 апреля 2023Спорт

Непомнящий прокомментировал поражение в матче за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий отметил, что с его стороны было много ошибок в матче против Дина Лижэня

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в матче за титул чемпиона мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, мне надо было реализовывать шансы в классической части матча. Тай‑брейк — это всегда лотерея в матче после 14 партий. Было много ошибок с моей стороны, вот и все», — отметил Непомнящий. Россиянин добавил, что у него были шансы победить, поскольку было много позиций, когда он мог реализовать преимущество.

Ранее 30 апреля Непомнящий, для которого это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, проиграл китайскому гроссмейстеру Дину Лижэню. Россиянин играл белыми фигурами и уступил в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью. Итоговый счет — 2,5-1,5. Китаец стал 17-м чемпионом мира.

Прошлым чемпионом мира был норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Ксения Курашкина
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