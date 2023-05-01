Россиянин Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщается на сайте организации.

В активе россиянина 2794 очка, лидером с 2853 очками остается бывший чемпион мира Магнус Карлсен. Действующий обладатель титула — китаец Дин Лижэнь — занимает третье место с 2789 очками.

30 апреля Непомнящий, для которого это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, проиграл Лижэню в четвертой партии тай-брейка. Три первые партии завершились вничью. Итоговый счет — 2,5-1,5. Китаец стал 17-м чемпионом мира.

Прошлым чемпионом мира был Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.