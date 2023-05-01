WBC заблокировал бой Бетербиева против Бивола

WBC заблокировал титульный бой российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Всемирный боксерский совет (WBC) заблокировал титульный бой в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом президент организации Маурисио Сулейман сообщил Izquierado.

Сулейман заявил, что не разрешит россиянину проводить титульный поединок, подчеркнув, что это позиция WBC. «До тех пор пока нет бокса на Украине, его не будет и в России. По крайней мере, под эгидой WBC», — добавил глава организации. Он дал понять, что Бетербиев должен будет драться с обязательным претендентом на титул Каллумом Смитом.

В данный момент Бетербиев выступает под флагом Канады. 29 января он одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Спортсмен защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.