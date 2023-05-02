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20:18, 2 мая 2023Экономика

В Госдуме объяснили налоговые проверки блогеров

Депутат Матвейчев связал проверки доходов блогеров с особенностями работы налоговой службы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участившиеся проверки доходов крупных блогеров связаны с особенностями работы Федеральной налоговой службы (ФНС). Так интерес к деятельности инфлюэнсеров в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Налоговые органы работают в своем режиме. Сначала каких-то крупных неплательщиков [проверяют], потом помельче, потом решили и до блогеров добраться. Тем более что эти блогеры сами вызывающим образом себя ведут, сами везде показывают свою роскошную жизнь, свои огромные доходы, гонорары и все такое, и это всегда вызывает вопросы: как с налогами у тебя товарищ, где ты эти деньги берешь?

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

«Когда человек оказывает какие-то услуги, берет за это деньги, а потом не платит налоги, это называется незаконным предпринимательством и уклонением от налогов. Любые люди, которые этим занимаются, подлежат административной и уголовной ответственности. А что удивляться? Блогеров стали проверять, а что, не надо было? А что, так можно было — брать деньги, получать миллионы, покупать себе дома, фотографироваться, как они в Дубай летают и ни копейки налогов не платят? Нет, так нельзя, это незаконно», — сказал депутат.

По мнению Олега Матвейчева, налоговая служба способна выявить неуплату налогов в любой сфере деятельности.

«Рано или поздно до любого доберутся, кто занимается такой незаконной деятельностью, кто уклоняется от налогов и занимается незаконным предпринимательством. Всем блогерам, чтобы не попасть под раздачу и на тюремные нары, необходимо зарегистрировать соответствующие предприятия — ИП ли это будет, либо они будут самозанятыми. Тем более, что у некоторых масштабы бизнеса такие, что у них есть и менеджеры, и импресарио, и целая сеть людей, которые занимаются сбором для них заказов, организуют поездки, ролики, там ООО можно открывать некоторым. Им нужно зарегистрироваться и платить налоги, чтобы к ним не было вопросов. А так каждый, кто сейчас занимается незаконной деятельностью и думает, что за ним не придут, заблуждается», — заключил он.

Проверки блогеров

2 мая ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Речь идет о предприятиях ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел». Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу.

29 апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в МВД сообщал, что российских блогеров-миллионников ждут налоговые проверки. Среди них — Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, Дина Саева, российская хип-хоп-исполнительница Инстасамка, телеведущая Регина Тодоренко и российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид.

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27 апреля правоохранители задержали блогера и основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов.

21 марта уголовное дело в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей было возбуждено в отношении блогера Александры Митрошиной. Несколькими неделями ранее стало известно об аналогичных обвинениях блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему. Речь шла о неуплате 311 миллионов рублей.

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Варвара Кошечкина
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