Появились подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

Baza: перед нападением баскетболист Швед конфликтовал с компанией мужчин у ресторана

Защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана в Москве. Подробности нападения появились в Telegram-канале Baza.

По информации источника, инцидент произошел в ресторане «Джун». На выходе у 34-летнего баскетболиста возник конфликт с компанией из пятерых мужчин. Завязалась драка, от удара одного из нападавших спортсмен упал. На помощь ему пришли сотрудники ресторана. Отмечается, что Швед находился в состоянии алкогольного опьянения.

О нападении на Шведа стало известно ранее 2 мая. Инцидент произошел на выходе из ресторана. 34-летний баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

1 мая ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф турнира. Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул.