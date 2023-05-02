Полиция начала поиск напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

МВД проводит проверку по факту избиения баскетболиста ЦСКА Шведа в центре Москвы

Московские полицейские начали поиск напавших на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, которые избили его в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники московской полиции проводят проверку по полученной из больницы телефонограмме о поступлении в медучреждение избитого спортсмена. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к инциденту граждан, отметила Волк.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Проверка по факту инцидента также контролируется московской прокуратурой, заявила «Ленте.ру» представитель ведомства Людмила Нефедова.

По имеющимся данным МВД, поздним вечером 1 мая на Большой Никитской улице баскетболист в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы. Его избили посетители ресторана «Джун». Швед находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время драки он упал и получил черепно-мозговую травму.