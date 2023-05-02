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14:37, 2 мая 2023Мир

В МИД России опровергли сообщения о встрече по зерновой сделке

МИД России: Москва не получала информации о встрече по зерновой сделке

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Москва не получала информацию о какой-либо встрече по зерновой сделке, прокомментировали ТАСС сообщения СМИ в МИД России.

«Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало», — опровергли сообщения в дипведомстве.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на украинский источник, сообщило, что переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон состоятся 3 мая.

28 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему продлить зерновую сделку. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что Москва не видит, что ее требования по зерновой сделке выполняются.

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Варвара Кошечкина
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