Шоумен Барецкий раскрыл подробности визита Пугачевой в Москву

Барецкий: визит Пугачевой в Москву планировался, но совпал со смертью Зайцева и Юдашкина

Шоумен Стас Барецкий раскрыл подробности визита российской певицы Аллы Пугачевой в Москву. Он заявил, что поездка была запланирована, но совпала со смертью друзей артистки, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, передает РИА Новости.

Барецкий рассказал, что общался с Пугачевой, исполнительница собиралась приехать в свой замок в деревне Грязь Московской области, чтобы вывезти вещи.

«Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей», — добавил шоумен.

Ранее сообщалось, что причиной прилета Пугачевой в столицу стала смерть близких друзей исполнительницы, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Известно, что Пугачева планирует посетить похороны последнего, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.

«Московский комсомолец» писал, что артистка прилетела в Москву на рейсовом самолете, а не бизнес-джете, что означает, что звезда приняла решение о возвращении на родину в спешке. Сразу из аэропорта Пугачева направилась в свой замок, что свидетельствует о том, что недвижимость так и не была продана.

