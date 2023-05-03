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16:53, 3 мая 2023Россия

Володин назвал теракт в отношении президента нападением на Россию

Володин: теракт в отношении президента является нападением на Россию

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Теракт в отношении президента России является нападением на страну. Об этом в среду, 3 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Помимо того, политик призвал признать киевский режим террористической организацией. «[Президент Украины Владимир] Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами», — сказал Володин.

О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.

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Никита Абрамов
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