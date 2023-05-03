В окружении Костомарова высказались о возможном переводе в клинику в Германии

«Советский спорт»: Романа Костомарова не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах

В окружении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова высказались о возможном переводе спортсмена в клинику в Германии. Подробности приводит «Советский спорт».

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют. Реабилитация будет целиком проходить в России», — заявил источник. Он добавил, что процесс протезирования начнется только через несколько недель.

Ранее сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появлялась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина также опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

