Советский «Космос-2222» сгорел в атмосфере

NORAD: советский спутник СПРН «Космос-2222» сгорел в атмосфере

Советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает ТАСС.

По данным командования, космический аппарат сошел с орбиты и вошел в атмосферу 3 мая.

Ракета-носитель «Молния-М» со спутником «Космос-2222» была запущена с космодрома Плесецк 25 ноября 1992 года. Аппарат входил в спутниковую систему обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США «Око». Масса аппарата составляла 1900 килограммов.

В апреле издание SpaceNews писало, что в США поддерживают ряд программ, направленных на отслеживание поведения российских и китайских спутников, которые могут угрожать американским космическим аппаратам.

В марте стало известно, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области.