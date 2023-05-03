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18:31, 3 мая 2023Наука и техника

Советский «Космос-2222» сгорел в атмосфере

NORAD: советский спутник СПРН «Космос-2222» сгорел в атмосфере

Фото: Kirill Kudryavtsev / Getty Images

Советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает ТАСС.

По данным командования, космический аппарат сошел с орбиты и вошел в атмосферу 3 мая.

Ракета-носитель «Молния-М» со спутником «Космос-2222» была запущена с космодрома Плесецк 25 ноября 1992 года. Аппарат входил в спутниковую систему обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США «Око». Масса аппарата составляла 1900 килограммов.

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В марте стало известно, что Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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Даниил Иринин
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