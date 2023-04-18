SpaceNews: США увеличат финансирование программ слежения за российскими спутниками

Космические силы США поддерживают ряд программ, задачей которых является отслеживание поведения российских и китайских спутников, которые могут угрожать американским космическим аппаратам. Об этом рассказывает SpaceNews.

По словам генерал-лейтенанта Филипа Гарранта, американская сторона стремится обеспечить «глобальную возможность точно идентифицировать противника, совершающего орбитальную атаку», для чего увеличивает финансирование соответствующих наземных и космических систем.

В частности, бюджетный запрос на 2024 финансовый год предполагает выделение 584 миллиона долларов на программы слежения за объектами на околоземной орбите, что на 100 миллионов больше, чем в 2023-м. В рамках соответствующей программы планируется обеспечить средствами наземные радары, оптические телескопы и наблюдательные спутники, а также ряд инициатив от частных компаний.

Большая часть расходов приходится нам программы осведомленности о происходящем на геостационарной орбите, где расположены наиболее крупные и дорогостоящие американские военные спутники. В частности, в рамках программы Advanced Radar Capability Deep Space (DARC) планируется создание сети радаров, которые будут разнесены по трем точкам по всему миру. Кроме того, американская сторона продолжит финансировать модернизацию системы оптических телескопов, известную как Ground-based Electro-Optical Deep Space Surveillance System (GEODSS).

По словам Гарранта, в настоящее время обновление данных у американской стороны происходит недостаточно часто для того, чтобы успевать наблюдать за маневрами российских и китайских спутников. Генерал-лейтенант добавил, что одним из решений этой проблемы может стать программа Космических сил по оперативному выведению в заданный район спутников-инспекторов.

В октябре американский портал NASASpaceFlight.com сообщил о запуске Воздушно-космическими силами (ВКС) России на солнечно-синхронную орбиту двух спутников-инспекторов, получивших обозначение «Космос-2561» и «Космос-2562». Портал уверял, что запущенные в августе спутник «Космос-2558» имел аналогичное предназначение, следуя по траектории американского разведывательного космического аппарата USA-326, выведенного в космос в феврале прошлого года.