В США сообщили о запуске ВКС России спутников-инспекторов

NASASpaceFlight.com: ВКС России запустили спутники-инспекторы

В ходе последнего пуска легкой ракеты «Союз-2.1в» с Плесецка Воздушно-космическими силами (ВКС) России на солнечно-синхронную орбиту вероятнее всего были запущены два спутника-инспектора, получившие обозначение «Космос-2561» и «Космос-2562». Об этом сообщает американский портал NASASpaceFlight.com.

Издание отмечает, что первоначально старт ракеты с космическими аппаратами был намечен на 18 октября, но отложен на несколько суток по неизвестным причинам.

Портал уверяет, что запущенные в августе спутник «Космос-2558» имел аналогичное предназначение, следуя по траектории американского разведывательного космического аппарата USA-326, выведенного в космос в феврале.

Издание допускает, что «Космос-2561» также будет следовать траектории USA-326, а космический аппарат «Космос-2562», вероятно, отсоединился от первого (родительского) спутника.

В августе портал The Drive заметил, что орбита запущенного в том же месяце российского космического аппарата «Космос-2558» системы «Нивелир» указывает, что последний может «преследовать» американский спутник-шпион USA-326.