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В США рассказали о «преследовании» российским «Нивелиром» американского USA-326

The Drive: российский «Космос-2558» может преследовать американский USA-326

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Орбита недавно запущенного российского космического аппарата «Космос-2558» системы «Нивелир» указывает, что последний может «преследовать» американский спутник-шпион USA-326. Об этом пишет The Drive.

«Его точное назначение в настоящее время неизвестно, но его описывают как спутник-инспектор — термин, который часто ассоциируется с так называемыми спутниками-убийцами», — утверждается в публикации.

По оценке астронома Джонатана Макдауэлла, в ближайшее время «Космос-2558» будет находиться в 80 километрах от USA-326, который, вероятно, является космическим аппаратом электронно-оптической разведки нового поколения.

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Пуск легкой ракеты «Союз-2.1в» со спутником «Космос-2558» с космодрома Плесецк состоялся 1 августа в 23:25 по московскому времени.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп, будучи президентом США, случайно рассекретил американский военный спутник USA 224.

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Иван Потапов
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