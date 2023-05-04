Боррель попросил не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта

Глава внешней политики ЕС Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Россию не идти на дальнейшую эскалацию конфликта после попыток БПЛА атаковать Кремль. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы призываем Россию не использовать эту так называемую атаку как аргумент для дальнейшей эскалации конфликта», — попросил он.

Об атаке беспилотников на Кремль стало известно в среду, 3 мая. В Кремле событие расценили как покушение на президента Владимира Путина. СК России квалифицировал случившееся как теракт, МИД обвинил в инциденте Украину и западные страны и пригрозил ответными мерами.