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13:47, 4 мая 2023Мир

Боррель попросил не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта

Глава внешней политики ЕС Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации

Фото: Cazaro De Luca / Europa Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Россию не идти на дальнейшую эскалацию конфликта после попыток БПЛА атаковать Кремль. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы призываем Россию не использовать эту так называемую атаку как аргумент для дальнейшей эскалации конфликта», — попросил он.

Об атаке беспилотников на Кремль стало известно в среду, 3 мая. В Кремле событие расценили как покушение на президента Владимира Путина. СК России квалифицировал случившееся как теракт, МИД обвинил в инциденте Украину и западные страны и пригрозил ответными мерами.

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Виктория Кондратьева
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